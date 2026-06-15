info@bayaninvest.com
1840000
BOD-Login
B-HUB
Home
About BAYAN
Who We Are
Vision & Mission
Leadership
Subsidiaries
Arkan Holding
Arkan Manufacturing & Mining
Corporate Governance
Governance
Governance Reports
Investor Relations
About PR & IR
Board of Directors Reports
Corporate Documents
Disclosures
Financial Statements
Stock Performance
CSR & Sustainability
General Assembly
Media Centre
News
Media Kit
Contact us
Home
About BAYAN
Who We Are
Vision & Mission
Leadership
Subsidiaries
Arkan Holding
Arkan Manufacturing & Mining
Corporate Governance
Governance
Governance Reports
Investor Relations
About PR & IR
Board of Directors Reports
Corporate Documents
Disclosures
Financial Statements
Stock Performance
CSR & Sustainability
General Assembly
Media Centre
News
Media Kit
Contact us
AR
Home
About BAYAN
Who We Are
Vision & Mission
Leadership
Subsidiaries
Arkan Holding
Arkan Manufacturing & Mining
Corporate Governance
Governance
Governance Reports
Investor Relations
About PR & IR
Board of Directors Reports
Corporate Documents
Disclosures
Financial Statements
Stock Performance
CSR & Sustainability
General Assembly
Media Centre
News
Media Kit
Contact us
Jun 15 2026
Supplementary Disclosure -Confirmation of Corporate Action Schedule
Supplementary_Disclosure_Confirmation_Corporate_Action_Schedule_15-Jun-26